Violenza genere, Nordio “La prevenzione è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una giornata storica perchè abbiamo, per la prima volta, abbinato la costruzione di tutta la normativa esistente in tema di violenza di genere con un oposculo che noi riteniamo molto efficace e che sarà distribuito in tutti i luoghi possibili, dove sono riassunti i segnali di allarme che le donne devono recepire e gli elementi di rischio per chi commette questi reati”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della presentazione di due lavori finalizzati alla prevenzione della violenza di genere. “La prevenzione secondo noi è fondamentale” ha aggiunto “l’efficacia repressiva della pena è connaturata a quella che è l’autorevolezza dello Stato ma non possiamo farci l’illusione che una pena, per quanto sia grave, possa costituire un deterrente efficace. In reati come questo che poggiano sulla mancanza di educazione, sulla mancanza di rispetto, quello che conta è la prevenzione e quindi aumentare l’informazione, l’educazione”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).