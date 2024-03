Tajani “Terzo mandato non è nel programma elettorale”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un programma elettorale comune” ma “siamo forze politiche diverse, se no saremmo lo stesso partito. Poi ognuno ha la sua libertà sulle questioni che non sono previste dal programma. Il terzo mandato non era parte del programma: noi abbiamo un’idea, la Lega ne ha un’altra. Questo non inficia nè la collaborazione, nè l’alleanza” così “come l’appartenenza a diverse famiglie europee non inficia la nostra coalizione”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti nei pressi di Montecitorio. “Siamo vincolati al programma di governo, su quello non si può transigere. Abbiamo preso un impegno con gli elettori e lo rispetterò punto per punto”, realizzando “la riforma della giustizia, premierato e l’autonomia differenziata”, ha ricordato. Con la Lega “non è che abbiamo litigato, io non litigo neanche con gli avversari politici. Ritengo che un presidente di Regione che sul suo territorio ha più poteri di quanti ne abbia il presidente del Consiglio in Italia debba rimanere in carica per un periodo di tempo limitato: 10 anni non sono pochi. E’ una questione di principio, non è legata alla Lega”.

