Al Teatro Selinus di Castelvetrano un incontro con l’eurodeputato Pietro Bartolo

A conclusione del percorso sulla memoria iniziato nel mese di gennaio, il 16 marzo a partire dalle ore 10.00 presso il Teatro Selinus, grazie pure al patrocinio del Comune di Castelvetrano, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo”, avranno il piacere di ascoltare l’Eurodeputato Pietro Bartolo che è un eccezionale testimone, ma anche protagonista in qualità di medico, delle prime ondate immigratorie che hanno interessato l’isola di Lampedusa, per comprendere motivazioni, individuare soluzioni, ma soprattutto promuovere nelle coscienze l’interesse per la cittadinanza attiva e dare una corretta interpretazione ai fatti che accadono giornalmente sulle nostre coste.

Nell’ambito delle esperienze didattico- formative finalizzate all’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva, quella che punta alla lettura dei fatti dell’attualità a livello mondiale riveste una particolare importanza. L’evento è aperto alla cittadinanza.