Elezioni Mazara, nasce “Movimento Democratico” a sostegno di Nicola Cristaldi

In vista delle elezioni amministrative previste per l’8-9 giugno 2024, i consiglieri comunali di Mazara del Vallo Girolamo Billardello e Maurizio Pipitone e il portavoce del movimento “Voci Democratiche” Pasquale Safina, già aderenti al progetto di “Nicola Cristaldi sindaco”, per rafforzare l’area di espressione moderata e progressista in grado di dare voce a pezzi importanti della società cittadina, oggi non rappresentata, comunicano, dopo un incontro alla presenza di aderenti al progetto e dei futuri candidati al Consiglio comunale, la nascita della lista civica “Movimento Democratico”.