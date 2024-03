“Dritti alla Meta”, a Roma tappa del tour Generali con 7.300 agenti

ROMA (ITALPRESS) – Tappa a Roma per il tour “Dritti alla meta” di Generali, una delle 11 città scelte per incontrare le persone della rete di vendita e confrontarsi sulle principali sfide nella protezione dei clienti. “Questo è l’ultimo anno del nostro piano strategico Lifetime Partner, in cui ci siamo dati quattro direttrici di business”, ha spiegato Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, nel corso dell’evento all’Auditorium Massimo. Innanzitutto “ci stiamo occupando di temi legati alla longevità, grazie alle nostre soluzioni di protezione come la Long Term Care, e della salute, un tema rilevantissimo per tutti gli italiani” perchè “col Covid abbiamo scoperto quanto sia importante preoccuparsi della qualità e della rapidità di accesso alle prestazioni” sanitarie.

Senza dimenticare “i cambiamenti climatici, che hanno avuto un grande impatto nella nostra vita: per noi è una missione proteggere il patrimonio delle famiglie e la continuità delle imprese dagli impatti che i cambiamenti climatici possono avere” nelle nostre vite.

Da ultimo, “il risparmio, che per noi è sempre stato un asset fondamentale. Ce ne stiamo occupando con il nostro prodotto ‘Obiettivo Rendimentò che ha una scadenza a sei anni con un ottimo rendimento, superiore al 4%: sta raccogliendo molto bene, segno che gli italiani in questo momento hanno bisogno di certezze anche nei loro investimenti”, ha concluso Oddone.

“Dritti alla meta” rimanda all’idea che, nonostante “le tempeste che abbiamo affrontato, siamo più forti e siamo capaci di arrivare là dove il nostro piano industriale ci deve portare”, insieme “a oltre 7mila agenti, consulenti e dipendenti dell’organizzazione produttiva che parteciperanno al tour”, ha aggiunto Gabriele Tedesco, Direttore Vendite di Generali Italia. “Siamo partiti da Cagliari e, attraverso 11 tappe, toccheremo tutte le principali città italiane arrivando anche alle isole, in Sardegna e in Sicilia”: un vero e proprio giro d’Italia in cui emerge che “la nostra è sempre più una missione per proteggere le persone: ecco perchè abbiamo mostrato alcune testimonianze dei nostri clienti che rafforzano il ruolo sociale che abbiamo”. Inoltre, il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità istituita dall’ONU nel 2013 per riconoscere l’importanza della felicità nella vita delle persone, “si terrà ad Assago una tappa fondamentale di ‘Vite – Storie di Felicità’: un tour nel tour, in cui coinvolgiamo le piazze anche dei centri più piccoli, insieme alle scuole e agli studenti, per raccontare come si può provare a essere felici”.

