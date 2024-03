Marsala, sarà restaurata la Fontana del Vino di piazza Inam

Si avviano le procedure per i lavori di restauro della Fontana del Vino e la manutenzione dell’area di Piazza Francesco Pizzo, a Marsala. Un finanziamento regionale di 145 mila euro, concretizzatosi in sede di approvazione della “Finanziaria” regionale, con le risorse destinate a valorizzare un’opera del patrimonio artistico marsalese. Sul punto, è stato programmato per sabato prossimo, 16 marzo, un incontro in piazza Pizzo con gli operatori commerciali dell’area. Il sindaco Massimo Grillo: “Assieme all’on. Stefano Pellegrino illustreremo l’idea progettuale per una completa riqualificazione della piazza. L’obiettivo è quello di valutare una diversa riorganizzazione dei servizi che insistono sulla stessa”.

Giorni fa diversi abitanti e cittadini hanno peraltro segnalato l’incuria con cui è tenuta la fontana con acqua sporca, detriti e rifiuti che si depositano perchè nessuno mai la pulisce.