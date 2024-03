La Fontana del Vino di Marsala in condizioni indecorose e in stato di abbandono

Non c’è pace per il decoro della Fontana del Vino di Marsala. L’opera realizzata da Salvatore Fiume per la Città nel 1978, situata in Piazza F. Pizzo, si trova ancora in condizioni indecorose, ultimamente già da oltre 4 mesi. I cittadini e gli abitanti ne denunciano il totale stato di abbandono. In generale sono precarie le condizioni igienico-sanitarie generate da un’ingente massa di acqua putrida e stagnante all’interno della Fontana. A nulla purtroppo sono valse le numerose segnalazioni fatte da un cittadino che ci ha inviato anche una foto dall’alto.