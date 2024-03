Nuovo Cda di AMG Gas, Angelo Pizzuto presidente e Giuseppe De Pace Ad

PALERMO (ITALPRESS) – AMG Gas, società di vendita di gas ed energia elettrica, ha un nuovo Consiglio di Amministrazione. In sede di assemblea di approvazione del bilancio, i soci di AMG Gas (Edison all’80% e AMG Energia Spa al 20%) hanno nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio è stato confermato in 5 amministratori. Sono stati nominati, Angelo Pizzuto, con la carica di Presidente e Giovanni Randisi (da parte del socio AMG Energia); Edison Energia ha invece nominato Giuseppe De Pace con la carica di amministratore delegato, e confermato Roberto Buccelli e Vitale Muia.

Giuseppe De Pace, nato a Bari, è laureato in Scienze Economico Bancarie ed è da sempre impegnato nel settore energetico. Dal 2018 è nel gruppo Edison dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di alcune società della divisione Gas&Prower.

Angelo Pizzuto, nato a Casteldaccia in provincia di Palermo, è laureato in Giurisprudenza ed è capo di gabinetto dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, mobilità e trasporti e mobility manager della Regione Sicilia. E’ stato presidente dell’Ente Parco delle Madonie e dell’Automobile Club Palermo.

“Anche il 2024 sarà un anno pieno di nuove sfide – dichiara Giuseppe De Pace nuovo amministratore delegato di AMG Gas – in cui il completamento dei processi di liberalizzazione del mercato gas e dell’energia elettrica aprirà alla società nuove opportunità di crescita. Siamo pronti a coglierle restando vicini ai clienti, ampliando la presenza territoriale con l’apertura di nuovi sportelli, migliorando i servizi e le offerte proposte”.

“AMG Gas è una società che ha fatto della territorialità, dell’attenzione al cliente e dell’efficienza la sua forza- sottolinea il nuovo presidente, Angelo Pizzuto – Continueranno ad essere gli elementi che guideranno lo sviluppo commerciale e le attività future in chiave di innovazione e crescita”.

I soci di AMG Gas hanno infine provveduto a nominare il collegio sindacale. Edison Energia ha confermato la nomina di Vincenzo D’Aniello in qualità di presidente e Luigi Migliavacca di nomina Edison Energia mentre AMG Energia ha nominato Giovanni Giammarva.

– foto ufficio stampa AMG gas, da sinistra Angelo Pizzuto e Giuseppe De Pace –

(ITALPRESS).