L’errore di Televideo sul film ‘Io Capitano’: “E’ dedicato alla vita di Schettino”

Televideo, il canale di informazioni televisivo, ha commesso un clamoroso errore. Parlando della mancata vittoria del film di Matteo Garrone “Io Capitano” come Miglior Film Straniero alla Notte degli Oscar 2024 andata in scena la scorsa notte, ha specificato alla fine che l’opera racconta la storia di Capitan Schettino, colui che è stato colpevole dell’incidente della nave Costa Concordia nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 all’isola del Giglio, in Toscana. Naturalmente il film di Garrone è dedicata alla storia dei migranti che dalle coste africane attraversano il viaggio della speranza in mare dove spesso perdono la vita.