Notte degli Oscar: niente statuetta per Matteo Garrone con “Io Capitano”

La Notte degli Oscar sbarca a Rai Uno per seguire da vicino soprattutto le sorti del film “Io Capitano” dell’italiano Matteo Garrone, film girato tra Marsala, Favignana, le coste maghrebine e altre località della Provincia di Trapani. Una scommessa anche per la Filming To West Sicily che ha fatto in modo di garantire al set del regista romano, le professionalità del cinema in loco. Tra questi anche il coordinatore extra marsalese Peppe Grisafi (intervistato qui).

Il film di Garrone era nella cinquina del Miglior Film Internazionale ma ad un passo dalla vittoria, la categoria è stata vinta dal film inglese “Zone of interest” di Jonathan Glazer. Il film vincente racconta del comandante di Auschwitz Rudolf Höß e di sua moglie Hedwig che realizzarono il loro sogno di una vita con una famiglia numerosa, una casa e un grande giardino in un terreno direttamente adiacente al muro del campo.