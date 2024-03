Regionali Abruzzo, scontro Marsilio-D’Amico. Urne aperte fino alle 23

ROMA (ITALPRESS) – Urne aperte in Abruzzo, dove dalle 7 di questa mattina si vota per l’elezione del presidente e del Consiglio regionale. I seggi si chiuderanno questa sera alle 23, quando inizieranno le operazioni di spoglio. Sono 1.208.276 le persone chiamate al voto, di cui 592.041 uomini e 616.235 donne. I comuni coinvolti sono 305. A fronteggiarsi il governatore uscente Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D’Amico, che è riuscito a far coalizzare tutto il centrosinistra attorno alla sua candidatura.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma