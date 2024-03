Doppio sold out per Stefano Accorsi a Palermo “Esperienza incredibile”

PALERMO (ITALPRESS) – Un doppio sold out che ha sancito il coraggio di una nuova esperienza per i professionisti dell’orchestra e ha visto anche il gradimento del pubblico. Si è conclusa così la doppia data di Stefano Accorsi a Palermo di venerdì e sabato con il suo “Giocando con Orlando”, lo spettacolo di musica e parole basato sul’opera di Ludovico Ariosto in scena al Politeama Garibaldi di Palermo per la stagione della Foss. “Una esperienza incredibile” dice Stefano Accorsi in un post su Instagram spiegando come “Recitare l’Orlando con l’orchestra sinfonica siciliana composta da 67 maestri musicisti sul palco è un’emozione difficile da spiegare. C’è un’energia, una potenza che passa attraverso il corpo che fa che le parole è come se uscissero assieme ad una forza sovrannaturale. Ecco forse solo così posso cercare di dirlo”.

Quindi i ringraziamenti a Dana Al Fardan che ha composto le musiche, a Giovanni Pasini che è andato in scena con lui per dirigere l’orchestra, a Federica Cellini per avere messo in piedi lo spettacolo ma anche al produttore Marco Balsamo e al sovrintendente Andrea Peria per avere avuto “questa idea splendida”, come scrive Accorsi. Idea che ha avuto anche il gradimento dei musicisti dell’orchestra impegnati in uno spettacolo che ha unito recitazione e musica, uno spettacolo “non convenzionale” per la Foss ma anche per il pubblico che ha riempito in ogni ordine di posto il teatro di Palermo. Nel corso del 2024 è un nuovo sold out registrato dalla Foss dopo il concerto di Capodanno, le esibizioni di Piovani, quelle di Beatrice Venezi e adesso lo spettacolo sull’Orlando con Accorsi.

-foto ufficio stampa Foss –

(ITALPRESS).