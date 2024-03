La Shotokan verso il Campionato Italiano con atleti marsalesi e mazaresi

Il Campionato Italiano di Montesilvano nei pressi di Pescara, sarà il prossimo appuntamento dello Shotokan Karate Marsala. Gli atleti lilybetani stanno ultimando la preparazione per questo importante impegno che per qualche atleta vale la convocazione per il Mondiale di Buenos Aires in Argentina. Saranno presenti oltre al Maestro Vito Genna in qualità di ufficiale di gara, gli atleti – alcuni di Marsala e altri di Mazara – Vito Margiotta, Ignazio Margiotta, Vincenzo Cristaldi, Aurora Biosa, Matteo Angileri, Francesco Pantaleo, Sabine Germer, Marco Di Benedetto.