L’Inter vince anche a Bologna, decide una rete di Bisseck

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Inter passa 1-0 al Dall’Ara contro il Bologna nel match valevole per la ventottesima giornata della serie A: decide la marcatura di Yann Bisseck. Nei primi minuti a fare la gara sono i rossoblù, che però si limitano ad una fase di possesso palla che non sfocia in occasioni da rete. Al 10′ arriva il primo squillo della formazione ospite con Alexis Sanchez che, su suggerimento di Carlos Augusto, va alla conclusione e costringe Skorupski a rifugiarsi in corner. Cinque minuti più tardi Bisseck salta Kristiansen e serve Darmian che, con un potente tiro, va vicino al gol del vantaggio. Scampato il pericolo i ragazzi di Thiago Motta riprovano a farsi vedere nella metà campo avversaria, ma a sfiorare la rete sono ancora i nerazzurri con Barella che, a tu per tu con Skorupski, si fa ipnotizzare e spreca una clamorosa chance. Al 34′ Ferguson impegna Sommer, che è attento e respinge in calcio d’angolo la conclusione dell’attaccante scozzese. Tre minuti dopo l’Inter trova il gol del vantaggio grazie ad un colpo di testa di Yann Bisseck, che sfrutta un perfetto cross di Bastoni e trafigge Skorupski. Si va, dunque, a riposo sul punteggio di 0-1. Nella ripresa Inzaghi decide di sostituire Carlos Augusto a scopo precauzionale dopo un piccolo problema del brasiliano: al suo posto entra Dumfries. Al 49′ Odgaard scarica su Posch, che lascia partire un diagonale insidioso e sfiora il palo. La compagine nerazzurra cerca di amministrare il vantaggio e di gestire le forze, effettuando una girandola di sostituzioni in vista della gara di Champions con l’Atletico Madrid. Il Bologna gioca bene e va a caccia del pareggio fino alla fine, ma i tentativi offensivi non portano i frutti sperati. L’Inter porta a casa il successo per 1-0 e si avvicina ulteriormente allo scudetto salendo a 75 punti in classifica; i felsinei, invece, restano quarti a quota 51.

