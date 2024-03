Al Cinema Golden di Marsala “Bob Marley – One Love” e “Dune” 2

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione. Alle ore 21 continua il film “Dune” 2. Paul Atreides si raduna dietro Chani e i Fremen mentre trama la sua vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Deve fare di tutto per prevenire un terribile futuro che solo lui può prevedere. Alle ore 18.30 invece verrà proiettato “Bob Marley – One Love”, diretto da Reinaldo Marcus Green. La pellicola narra la vita del celebre cantautore Bob Marley, la scalata al successo, la musica, il mancato attentato ed il lato politico. Bob Marley è interpretato dall’attore Kingsley Ben-Adir, già visto in “Barbie” e “Quella notte a Miami”.