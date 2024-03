Trapani, cade dal quarto piano e muore un uomo di 86 anni

Tragedia a Trapani. Un uomo di ottantasei anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla finestra di casa. L’anziano è volato già dal quarto piano del palazzo, per lui non c’è stato scampo: è morto sul colpo. La tragedia si è verificata il 5 marzo, in un edificio di via Guido Guida, nel capoluogo.

Secondo la ricostruzione eseguita dalla polizia intervenuta sul posto, il pensionato era salito su una scala per sistemare la tenda davanti alla finestra dell’abitazione, in quel momento aperta. Potrebbe avere avuto un mancamento, perdendo quindi l’equilibrio. Oltre ai poliziotti, sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118, ai quali non è rimasto che accertare il decesso dell’anziano.