Il Derby di Prima Categoria va alla Primavera Marsala

Con il più classico dei risultati la Primavera Marsala supera il fanalino di coda Atletico Marsala nel derby di Prima Categoria, grazie alle reti di Jarju (al 5’ del primo tempo) e Agate su calcio di rigore (al 10’ del secondo tempo). Con questa vittoria e per la prima volta in questo campionato, la squadra di mister Perricone esce dalla zona play out e guarda con più fiducia la parte finale di Categoria nel raggiungimento della salvezza senza passare dai play out.

ATL. MARSALA: Nuda, Kone, Mane, Barro, Jammeh, Ceesay, Sane, Darboe, Cissè, Dabre, Pruneri. All. Li Causi

PRIMAVERA: 1. Ilario; 2. ⁠Rizzo; 3. Angileri; 4. Sekkoum (15st Gerardi); 5. ⁠Agate; 6. ⁠Lentini; 7. ⁠jury (20’ st Tranchida); 8.⁠ Giacalone; 9. ⁠Scuderi; 10. Panitteri (30’ Anastasi – 85’Casano) 11. ⁠Bonafede (46’ Gambina).