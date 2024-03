L’Alfa Catania punisce la Nuova Pallacanestro Marsala al PalaMedipower

L’Alfa Basket Catania espugna il campo del PalaMedipower della Nuova Pallacanestro Marsala con il punteggio finale di 78-70 nel Campionato di serie C. Gli etnei chiudono avanti il primo parziale per 28-11, poi nel secondo periodo il Marsala reagisce mettendo a segno il punteggio di 16-7 ma alla pausa lunga si va sul 35-27 per l’Alfa Basket Catania che allungano e si portano sul 43-59. Nell’ultimo parziale, l’Alfa controlla bene la gara nonostante il fiato sul collo del Marsala, bravo a tenere testa fino a portarsi a -8. La classifica però, non è molto clemente per i lilybetani che al momento sono terzultimi a 12 punti.

Tabellino gara:

NUOVA PALL. MARSALA 70

ALFA BASKET CATANIA 78

Marsala: Cucchiara 7, Linares 13, Dancetovic 7, Genovese 12, Tamulis 12, Abrignani 2, Gentile 1, Donato 2, Parisi, Frisella 14, Chen, Grazioso. All: Grillo.

Alfa: Virgillito ne, Arena 4, Longo ne, Torrisi, Budrys 27, Bergamo 18, Pennisi 6, Pappalardo 11, G. Signorino 3, Abramo 9. All: Di Masi.

Arbitri: Palazzolo di Partinico e Barone di Palermo.

Parziali: 11-28, 27-35, 43-59.