Mazara: il Comitato Ponte Arena appoggia la candidatura a sindaco di Vita Ippolito

Il comitato di quartiere “Ponte Arena” di Mazara del Vallo, dopo riflessioni interne ed innumerevoli incontri bilaterali con i responsabili politici della città, ha maturato la decisione finale di sostenere il progetto politico-aministrativo della candidata a sindaco Vita Ippolito.

Il Presidente Alessandro Culicchia dichiara: “Lo si ritiene il progetto più incisivo che meglio si coniuga con le esigenze inderogabili del comitato stesso, della città e delle sue periferie che versano in uno stato di abbandono ed isolamento inaccettabile. Abbiamo trasferito a Lei le nostre istanze che sono state colte con piena consapevolezza e determinazione, motivo per cui da questo momento il comitato lavorerà a suo fianco per la determinazione e l’attuazione delle politiche risolutive, necessarie alla città di Mazara per riemergere dalle sabbie mobili dell’immobilismo politico in cui è stata rilegata da politiche mai attuate”.