Mazara 2024, ufficiale la candidatura di Vita Ippolito. La sosterranno pezzi di centrodestra e il Pd

La campagna elettorale per le amministrative a Mazara si arricchisce di una nuova candidatura. E’ stata infatti ufficializzata la candidatura alla carica di sindaco dell’avvocata Vita Ippolito, che dunque si aggiunge ad una competizione che vede già in campo il primo cittadino in carica, Salvatore Quinci, e il suo predecessore, Nicola Cristaldi.

La professionista mazarese sarà sostenuta da una coalizione di cui fanno parte Forza Italia, Udc, Democrazia Cristiana, Movimento per l’Autonomia e Partito Democratico.

Ad ufficializzare il sostegno a Vita Ippolito due distinti comunicati.

“Il buon governo del centro destra è un valore assoluto: Forza Italia, Democrazia Cristiana, Movimento per l’Autonomia, UDC, ritengono che la persona che meglio possa interpretare il progetto per la carica di sindaco della città di Mazara del Vallo alle elezioni amministrative della prossima primavera sia l’avvocata Vita Ippolito. Ed invero la candidatura di Vita Ippolito è di massimo livello ed idonea a dare certezze, prospettiva e prosperità ai mazaresi. Il progetto politico-amministrativo guidato dall’Ippolito vuole ampliarsi e coinvolgere come attori protagonisti tutte le sensibilità civiche e le forze produttive e sociali della città del Satiro Danzante, per rappresentare un momento alternativo alle attuali proposte politiche”.

Come detto, però, la coalizione non raccoglie solo forze di centrodestra, ma anche i democratici mazaresi, storicamente collocati su un fronte opposto, ma convinti della scelta di non sostenere la ricandidatura di Salvatore Quinci e di sposare un progetto alternativo. Di fatto, quello mazarese si configura sempre più come un laboratorio politico, in cui sigle e personaggi spesso in contrapposizione tra loro si ritrovano assieme, a conferma di un panorama politico in cui le alleanze appaiono sempre più “liquide”, oltre che distanti dai tradizionali schieramenti.

“L’esigenza di partecipare in maniera determinante alle prossime elezioni amministrative con un progetto alternativo che contribuisca allo sviluppo economico e sociale della nostra città e l’esperienza già maturata in consiglio comunale dai nostri consiglieri Giuseppe Palermo, Stefania Marascia e dall’assessore Giacomo Mauro, ci permette di individuare la candidata sindaco che potrà garantire trasparenza, correttezza e lealtà, nello sviluppo dei processi programmatici ed amministrativi. La dirigenza comunale del partito democratico, con totale condivisione, ha deliberato di proporre e sostenere la candidatura dell’avvocato Vita Ippolito a guida di una più ampia coalizione, sicuri che gli uomini e le donne di questo progetto mettano al centro i bisogni dei cittadini e non la logica partitica. Questo sarà un progetto serio e non uno scontro tra fazioni che altri personaggi hanno determinato ed alimentato. Confidiamo nell’avvocato Vita Ippolito affinché si faccia portavoce delle istanze dei cittadini, abbracciando la spinta verso la democrazia sociale che permetterà alla nostra città di volare al di sopra degli steccati che la politica di campanile ha determinato. Il PD sceglie una donna di valore, che lancerà l’azione sociale più in alto della politica“.