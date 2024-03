Mazara, Palermo e Marascia a sostegno di Vita Ippolito: “Opportunità per rilanciare il PD”

È un Pd che anche a Mazara non vuole essere comprimario o recitare un ruolo da comparsa, ma ricoprirne uno determinante, con la lista civica Energia Popolare, all’interno della coalizione a sostegno della candidata sindaca Vita Ippolito. Una coalizione in cui trovano posto anche Forza Italia, DC, UDC e MPA, oltre al movimento La Forza dei Fatti di Francesco Foggia e a una lista “Vita Ippolito Sindaca”. “Riteniamo – spiegano i consiglieri comunali Pd Giuseppe Palermo e Stefania Marascia – che in questo progetto ci siano uomini e donne di valore, persone perbene, che hanno a cuore la città prima ancora del posizionamento politico. Le differenze possono diventare un valore aggiunto, punti di vista diversi prevedono un percorso e una sintesi”.

L’intenzione di Palermo e Marascia è quella di tenere alti i valori e i principi del Pd a livello locale e provinciale. “L’unico modo per incidere è essere all’interno del consiglio comunale. La nostra presenza potrà avere un peso, abbiamo scelto una donna di legge, che garantisce i nostri valori, la linearità dei percorsi, la trasparenza, l’onestà. Questa è anche un’opportunità per rilanciare il Pd e quello che è il fronte progressista, anche attraverso un’area più moderata di centro, con cui abbiamo condiviso percorsi in consiglio comunale negli ultimi anni”. In passato si stava lavorando in un’altra direzione, ma l’eterogeneità del M5S a livello locale non ha favorito un progetto unico: “Avevamo iniziato a lavorare ad una coalizione più ampia e a una candidatura laica, ma improvvisamente due consiglieri del M5S sono apparsi sul palco di Cristaldi. Questo ha distrutto il progetto di creazione di un campo largo a Mazara del Vallo. Di fatto hanno vanificato il percorso che avevamo cercato di costruire, di dare alla città un candidato di area progressista”.

“Una nostra candidatura – continuano Palermo e Marascia – è fondamentale per continuare a mantenere il fronte progressista presente e riconoscibile, in una città dove i valori e l’appartenenza vengono considerati un fardello, un appesantimento dell’azione politica. Sulle macerie del Pd abbiamo stabilito che per ripartire bisognava uscire e andare al di fuori del Pd. Da lì l’esigenza di lavorare su una lista civica, per consentire a chi proviene dall’associazionismo e dalla società civile, che vuole spendersi, di mettersi in gioco”. Il recente risultato elettorale in Sardegna, dove il Pd è stato il partito più votato può essere un punto di partenza. “Un segnale importante per tutta la politica. La situazione territoriale che noi viviamo però è diversa. Il risultato sardo può risvegliare certe sensibilità che si erano assopite”.

E alle accuse di un Pd dormiente o assente i due rispondono così: “Noi ci siamo sempre stati, soprattutto in consiglio comunale, dove siamo stati sempre determinanti per l’approvazione di atti importanti per la città. In consiglio i nostri interventi non sono mai mancati. Chi dice che il Pd si è assopito o è dormiente non ha guardato ciò che è realmente successo in consiglio comunale in questi anni. Con questo spirito, nasce la lista civica Energia Popolare, per portare all’interno del consiglio comunale il fronte progressista”.