Da Forza Italia al PD per Vita Ippolito a sindaco di Mazara: “Lei garante del nostro progetto”

Ci sarà anche una donna tra i candidati a sindaco per le prossime Amministrative a Mazara del Vallo. Si tratta di Vita Maria Ippolito, avvocato di 52 anni, già ex assessore della giunta Vella con deleghe alla Pubblica Istruzione e al Turismo. Vita Ippolito sarà a capo di una coalizione di centrodestra costituita da Forza Italia, Nuova Dc, Mpa e Udc, ma anche dal circolo PD “Calcedonio Iemmola” di Mazara del Vallo e dalla lista civica La Forza dei Fatti, guidata da Francesco Foggia. “La reputo – ha spiegato la candidata – una sfida entusiasmante e l’affronterò nell’unico modo che conosco, con forza, coraggio e determinazione”.

Vita Ippolito Giovanbattista Quinci

Una candidatura maturata dal tavolo del centrodestra, escludendo Fratelli d’Italia, che ha trovato in Vita Ippolito il nome su cui far convergere le idee: “La candidatura – spiega Vito Gancitano, presidente del Consiglio comunale e dirigente provinciale della DC – nasce da un progetto a cui tutte le forze di centrodestra hanno lavorato assieme, ahimè eccetto FdI che si è chiamata fuori senza ascoltare il tavolo del centrodestra. È un progetto a cui pensavamo e che stiamo realizzando. È una candidatura voluta, cercavamo una donna con esperienza politica e lei rispecchia ciò che noi cercavamo. L’obiettivo è quello di lavorare bene per la città”.

“Il nome dell’avvocato Vita Ippolito – afferma Maricò Hopps, coordinatore provinciale MPA – nasce da una discussione interna ai partiti di centrodestra, dal confronto tra i propri riferimenti provinciali e comunali, dall’immaginare una candidatura unitaria e moderata, di esperienza amministrativa e che ci ha condotti alla sua successiva individuazione, che a questo punto riporta un chiaro indirizzo politico indicato appunto nel comunicato stampa diramato dai segretari provinciali di Mpa – Dc – Forza Italia – UDC; il nostro è un progetto politico amministrativo che proprio nell’avvocato Ippolito trova la migliore espressione e a lei abbiamo affidato l’ampliamento della coalizione a suo sostegno e l invito all’avvio del coinvolgimento di anime diverse che guardano anche alle diverse componenti politiche, sociali e civiche della nostra Città”.

Raffaele Lombardo e Maricò Hopps

Prima che il nome di Vita Ippolito fosse ufficializzato, ad annunciare la sua candidatura a sindaco era stato Giovanbattista Quinci, coordinatore provinciale UDC, per poi ritirarla: “La mia candidatura – ci ha spiegato – nasceva da due anni di lavoro. Sono diventato segretario provinciale UDC e ho espresso la mia volontà di candidarmi. Nel momento in cui si è formato il tavolo del centrodestra provinciale siamo stati alle regole del gioco. Sulla mia candidatura non c’era convergenza, io ho fatto un passo indietro. I quattro partiti del centrodestra hanno candidato Vita Ippolito, con i propri simboli. Noi affidiamo a Vita Ippolito, per vincere, tutta la libertà che vuole nell’aggregare partiti, liste civiche, movimenti e società civile. Lei sarà la garante”.

Stefania Marascia e Giuseppe Palermo

A sostegno della candidatura di Vita Ippolito anche il Pd, come spiegano i consiglieri comunali Stefania Marascia e Giuseppe Palermo: “In un contesto comunale l’ideologia conta relativamente poco. Fare del bene alla comunità non è una prerogativa esclusiva di una parte politica piuttosto che di un’altra. Ai cittadini poco interessano i posizionamenti partitici. Non riduciamo la politica ad una guerra tra fazioni. Occorre lavorare tutti insieme e soprattutto provare ad invertire il paradigma uomini e donne al servizio dei partiti con partiti al servizio dei cittadini. Sarà la nostra candidata sindaca a tracciare la rotta”.