Torna a casa con tanta amarezza il Marsala Futsal 2012 che, nella 18ª giornata di Campionato serie B Girone H di Calcio a 5, rimedia una sconfitta di misura sul campo dell’Agriplus ‘Drago’ Acireale per 1 a 0. Il Marsala comunque mantiene la quarta posizione in classifica a -2 dal Mistral che è stato battuto in casa dal Barcellona.