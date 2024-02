La comunità ucraina a Trapani in piazza per la pace. VIDEO

Ieri, la piccola comunità ucraina presente a Trapani, per il secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, ha tenuto un presidio pacifico in centro. Ognuno dei presenti ha mostrato una foto della guerra. C’è chi ha lasciato genitori, parenti, coniugi, figli. Conoscono quanto brutale sia la guerra tra Russia e Ucraina, sotto ogni punto di vista. Alla fine del presidio, è stato intonato anche l’inno nazionale.

A scendere in Piazza, questa volta dinnanzi la Prefettura, per la “Giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina” anche la Cgil.

GUARDA IL VIDEO: