Caos rifiuti, anche Erice teme l’aumento di costi a carico dei cittadini

“Com’è noto, a causa dei problemi relativi al conferimento della frazione indifferenziata presso l’impianto della Trapani Servizi, il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti ha stabilito che la parte indifferenziata prodotta da 39 Comuni della Sicilia occidentale dovrà essere smistata in altre due discariche che hanno dato disponibilità“. Sono le parole preoccupate espresse dalla sindaca di Erice Daniela Toscano che continua: I rifiuti prodotti nel territorio comunale di Erice saranno trasferiti all’impianto di Tmb di Catania e, come appare ovvio, ciò determinerà una fortissima maggiorazione dei costi, dovuta soprattutto al trasporto, che sarà naturalmente a carico dei Comuni e, quindi, dei contribuenti ericini. Ciò, è chiaro, non dipende dal Comune di Erice né dagli altri Comuni coinvolti“.

“A questo proposito, in attesa che la situazione possa tornare alla normalità, e per evitare che i costi lievitino in maniera incontrollata, riteniamo fondamentale sensibilizzare i cittadini a migliorare la raccolta differenziata, impegnandosi a frazionare ancora e meglio i rifiuti prodotti – consiglia la prima cittadina -. È il momento di unire le forze. La raccolta differenziata è il cuore di questo impegno, e vi chiediamo di intensificare la vostra partecipazione. Suddividete i rifiuti con attenzione, classificandoli in modo accurato tra umido, carta e cartone, plastica, alluminio e vetro. Ogni gesto conta, e insieme possiamo farcela. Sensibilizziamoci l’un l’altro sull’importanza di questo compito, educando in questa missione anche le generazioni future“.