Al Cinema Golden di Marsala Gibson, Castellitto e “The Holdovers”

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione e una serata-evento. “Sound of Freedom – Il canto della libertà” è un film con Mel Gibson che narra la storia vera di Timothy Ballard, un ex agente governativo che lotta contro il traffico di esseri umani minorenni in Colombia. Verrà proiettato alle ore 18 e 22. Il film di Giovanni Veronesi “Romeo è Giulietta” che racconta la storia di un’attrice che vuole riscattarsi fingendosi un attore uomo, con Sergio Castellitto e Pilar Fogliati verrà proiettato solo alle ore 20.

Martedì 27 febbraio sarà la volta del film “The Holdovers – Lezioni di vita”, alle 18 e alle 20, presenta Jana Cardinale. Un’insegnante scontrosa è costretta a trascorrere le vacanze di Natale con un gruppo di alunni e sviluppa un’insolita relazione con un intelligente piantagrane e con il capo cuoco di una scuola del New England.