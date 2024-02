Marsala: va in pensione Gaspare Rizzo, pilastro del bar del Comune. La commozione in un video

Gaspare Rizzo, titolare per tantissimi anni del bar all’interno del comune di Marsala, lascia l’attività. Il popolare esercizio continuerà a servire gli avventori. “Mi ritiro non senza una grande emozione – ci ha detto Rizzo -. lo faccio oltre che per l’età, anche per motivi familiari. mi dedicherò alla mia famiglia”. Incontriamo il popolare “Asparino” all’interno della sua ormai ex attività che sta provvedendo a smontare.

GUARDA IL VIDEO:

“E’ stata la mia casa per decenni – ci ha detto ancora -, ho conosciuto e servito tanti uomini delle istituzioni locali, ma anche tanti turisti che ancora mi ricordano scrivendomi. conservo le loro cartoline e adesso mi ricordano ancora sui social. Mi mancheranno le mattine all’alba quando per decenni ho aperto il cancello del comune per mettere ordine davanti e dentro il mio locale. ringrazio con commozione i tantissimi che mi stanno venendo a trovare non appena si è diffusa la notizia”.