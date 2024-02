Gregorio Caimi pubblica un libro di musica per bambini “Suoniamo Insieme!”

“Un metodo per bambini nato dall’esigenza di rispondere alle continue domande di mio figlio Gabriele che, all’età di 5 anni, aveva deciso di fare il chitarrista”. Con queste parole Gregorio Caimi, musicista e insegnante marsalese, che dall’età di 15 anni suona la chitarra, ha motivato la sua decisione di realizzare un libro didattico che consentisse ai bambini di imparare lo strumento che lui definisce “il più bello del mondo”. “Suoniamo Insieme!” è il titolo del libro pubblicato con l’etichetta romana Cultural Bridge, che si compone di 23 unità didattiche e 150 esercizi, di facile accesso anche attraverso il cellulare.

“Attraverso un qualunque dispositivo – spiega l’autore – inquadrando il QR-code in prima pagina, si potranno ascoltare ed utilizzare le basi per gli esercizi, con la possibilità di includere o escludere la propria parte”. Ma oltre all’aspetto pratico in senso stretto, l’intento didattico è molto più ampio e consente di sviluppare competenze utilizzabili in molti altri ambiti. A questo si aggiunge l’aspetto ludico e relazionale. “Ho voluto mettere a disposizione la gioia di imparare un linguaggio che scaturisce da corde che tanto assomigliano a quelle del cuore”, dice ancora Caimi.