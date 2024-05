“Favolosa, favole del Basile… e tant’altro”: Giuliana De Sio sul palco dell’Ariston di Trapani

Domani, 4 maggio, a salire sul palco del Cine Teatro Ariston di Trapani per l’ottavo appuntamento della rassegna teatrale “Si va in scena” sarà la celebre attrice Giuliana De Sio che porterà in scena “Favolosa, favole del Basile… e tant’altro!”.

L’Italia è sempre stata meta d’eccezione e fonte d’ispirazione di grandi artisti e intellettuali che l’hanno immortalata nei loro scritti. Quindi come poter raccontare meglio il nostro paese se non attraverso le Fiabe? Da nord a sud fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti, talvolta persino cattive. Ispirandosi ai racconti di Giambattista Basile, la grande attrice, attraverso una scelta originale di brani musicali che hanno segnato alcuni momenti importanti del suo percorso, ci accompagna in un viaggio magico e viscerale, fatto di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari, mille i volti e tante le contraddizioni, nelle quali da sempre convivono vitalità e disperazione.

Con lei sul palco Marco Zurzolo al sax, Cinzia Gangarella al pianoforte e Sasà Flauto alla chitarra.

Inizio spettacolo ore 21.00

Il prossimo appuntamento della rassegna teatrale è in programma il 31 Maggio e vedrà come protagonista l’attore Marco Falaguasta in “Non ci facciamo riconoscere”.

MODALITA’ ACQUSTO BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e dei cinema Royal e Diana.

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus Cultura solo online.

INFORMAZIONI

ariston@cineteatrotrapani.it

Tel:0923/21659 – 0923/29221 attivi dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308

Sito Web: www.cineteatrotrapani.it

Fb e Instagram: Cineteatrotrapani