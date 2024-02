Schlein “Apriamo un confronto sul terzo mandato”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa settimana si voterà il decreto sulle elezioni, un passaggio delicato perchè la maggioranza ha deciso – con le solite forzature – di inserire alcuni elementi che cambiano le regole del gioco, cosa che si dovrebbe fare con una discussione parlamentare che coinvolga le altre forze politiche”. Sugli emendamenti per il terzo mandato a sindaci e governatori, la maggioranza è “spaccata in maniera evidente”. Lo ha detto la segretaria de Pd, Elly Schlein, nella sua relazione introduttiva alla Direzione nazionale del partito. “Sappiamo che anche al nostro interno convivono delle sensibilità diverse su questo tema ma siamo abituati a discutere e a confrontarci. Per questo – ha aggiunto – ho chiesto al responsabile degli enti locali, Davide Baruffi, di illustrare questo punto, con l’auspicio che come gruppo dirigente lo affronteremo insieme, nell’ascolto reciproco, sapendo che amministratrici e amministratori locali sono una parte fondamentale che dà linfa vitale a questa comunità”.

