Russia, Calenda “Dilagano i fiancheggiatori inconsapevoli di Putin”

MILANO (ITALPRESS) – “Meloni ha mantenuto una linea diritta. Ma i fiancheggiatori inconsapevoli di Putin dilagano, talvolta ammantati da bandiere della pace”. Questo il messaggio lanciato da Carlo Calenda. leader di Azione, in un’intervista al Corriere della Sera. “la Lega è alleata di Putin tanto da avere avuto un rapporto formale, fino a poco tempo fa, con Russia Unita. Lo dimostra anche l’ordine del giorno presentato in Senato che chiedeva di riconsiderare il sostegno all’Ucraina. Poi c’è chi, magari in buona fede, chiede la pace ma non spiega come” spiega Calenda. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma