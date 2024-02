Crollo Firenze, Calderone “Subappalti? Stiamo facendo tutti i controlli”

FIRENZE (ITALPRESS) – Ai sindacati che denunciano un sistema di subappalti che sarebbe stata presente nel cantiere di via Mariti a Firenze “io rispondo dicendo che in questo momento bisogna guardare a ciò che è successo con grande rispetto e che noi faremo e stiamo facendo tutti i controlli necessari. Certamente se c’è da intervenire anche per rendere ancora più incisiva la norma questo si farà perchè la mia presenza qui è per dire che il governo c’è e non ci sottraiamo a questo tema”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone a margine di un suo sopralluogo odierno nell’area del cantiere in via Mariti a Firenze dove venerdì scorso è avvenuto un crollo mentre erano in corso la realizzazione di un nuovo supermercato. “Io credo che sia molto sensato quando si dice che la sicurezza sul lavoro non è una materia di contrapposizione politica ma che bisogna ricercare un dialogo che consenta a tutti di poter dare il meglio in questi casi” ha concluso il ministro Calderone.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma