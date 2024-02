Terzo Mandato, Salvini “Se uno è bravo non vedo perchè no”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Terzo mandato? Non mi toglie il sonno. Se ne sta occupando il parlamento e si deciderà lì. Io personalmente penso che porre un limite ai mandati per i sindaci e per gli enti locali sia un errore. Non c’è un limite per i mandati dei ministri o dei presidenti della Repubblica, quindi non vedo perchè mettere un limite se uno fa il bravo sindaco o il bravo governatore”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini oggi a Cagliari per presentare la lista della Lega per le regionali in Sardegna.

