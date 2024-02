Crollo in cantiere supermercato a Firenze, sale a 4 bilancio vittime

FIRENZE (ITALPRESS) – E’ stato recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio morto nel crollo, avvenuto ieri mattina, nel cantiere dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato in via Mariti, a Firenze. Il bilancio delle vittime sale così a quattro. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte.

Proseguono intanto le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e Usar (Urban Search and rescue) dell’ultimo disperso. Rimangono ricoverati all’ospedale Careggi di Firenze tre operai rimasti feriti, due dei quali in modo grave ma non in pericolo di vita.

Intanto, per oggi il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino.

