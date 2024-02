Accordo Amg Energia e Ance Palermo “Per migliorare i servizi in città”

PALERMO (ITALPRESS) – Avviata una collaborazione tra AMG Energia ed ANCE Palermo “volta a rinsaldare i rapporti tra la società partecipata del Comune che si occupa di energia e l’associazione costruttori di Palermo e provincia con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla città”. E’ quanto si legge in una nota. L’intesa è stata raggiunta, nel corso di un incontro fra il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma ed il presidente di ANCE Palermo, Giuseppe Puccio. Presenti all’incontro il vicepresidente dell’associazione, Salvo Russo ed il direttore Filippo Dattolo. Per AMG Energia c’era anche il dirigente della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, Fabrizio Averna.

“La collaborazione ha come obiettivo principale – sottolinea la nota – di ampliare l’albo fornitori di AMG Energia. Da parte sua, infatti, ANCE Palermo inviterà le proprie aziende associate ad iscriversi all’albo dei fornitori della partecipata, nel pieno rispetto delle procedure di legge e della trasparenza”.

“AMG Energia svolge quotidianamente attività di manutenzione – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – e si appresta anche ad affrontare interventi corposi in città per i quali l’amministrazione comunale ha destinato somme specifiche. Il supporto da parte di aziende qualificate, in possesso di requisiti di alta specialità, che possano garantire qualità, rapidità e puntualità si rivela pertanto fondamentale”.

“L’avvio di questa collaborazione segna un momento importante – dice il presidente di ANCE Palermo, Giuseppe Puccio -. E’ l’inizio di una sinergia tra una società partecipata dal Comune e l’associazione che rappresenta centinaia di imprese private, pronte a mettere a disposizione la loro professionalità ed esperienza. E’ un’intesa che potrà declinarsi in più modi, il cui obiettivo principale è quello di offrire maggiore qualità ai cittadini”.

– foto ufficio stampa Amg Energia e Ance Palermo, da sinistra il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio, il direttore Filippo Dattolo, il presidente di Amg Energia Francesco Scoma, il dirigente di Amg Energia Fabrizio Averna, il vicepresidente di Ance Palermo Salvo Russo e Giuseppe Genco –

(ITALPRESS).