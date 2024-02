Piantedosi in Libia “Avvio immediato progetti per rimpatri volontari”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, in visita ufficiale in Libia hanno incontrato il Ministro degli Affari Esteri del Governo di Unità Nazionale libico Al Taher Salem Al Baour e il Ministro dell’Interno Imad Mustafa Trabelsi. “La missione in Libia – ha sottolineato il Ministro Piantedosi – si inserisce nelle eccellenti relazioni che abbiamo instaurato con i Paesi dell’area mediterranea, che ci vedono impegnati in un dialogo continuativo e strutturato.

Lo scambio di informazioni costante con questi Paesi è testimoniato dall’assiduità dei contatti con i miei omologhi: nei giorni scorsi mi sono recato in Algeria e ieri ho avuto un cordiale colloquio telefonico con il Ministro dell’Interno tunisino per aggiornarci sui flussi migratori”.

Nel corso della riunione con il Ministro degli Affari Esteri libico si è convenuta l’importanza di una gestione condivisa del fenomeno migratorio con l’Unione europea e con i Paesi di origine dei flussi.

La visita ufficiale è proseguita con un approfondito e proficuo incontro con il Ministro Trabelsi: “In apertura del colloquio ho ringraziato il mio omologo libico – ha dichiarato Piantedosi – per l’amicizia e per la collaborazione nelle numerose iniziative in tema di lotta ai trafficanti di esseri umani, che evidenziano dei primi risultati tangibili”.

“In un clima di straordinaria collaborazione – ha concluso Piantedosi – abbiamo condiviso strategie operative, per un avvio immediato dei progetti dedicati ai rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).