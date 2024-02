TrapanIncontra Marco Rizzo e l’ultimo romanzo “Per amore di Monna Lisa”

Si terrà alla Biblioteca Fardelliana il prossimo appuntamento di “TrapanIncontra”, venerdì 16 febbraio, alle ore 18 presso la sala lettura. Protagonista sarà Marco Rizzo, giornalista, editor e acclamato scrittore nel filone del graphic journalism. Rizzo, noto per le sue opere di successo come “Salvezza” e “…A casa nostra. Cronaca da Riace”, si è recentemente distinto come sceneggiatore Marvel, contribuendo a storie di Spider-Man distribuite in tutto il mondo. La presentazione del suo ultimo lavoro, “Per amore di Monna Lisa”, edito da Feltrinelli, promette di offrire un’immersione appassionante nel mondo dell’arte e del giornalismo a fumetti.

Marco Rizzo ha dedicato la sua carriera a raccontare storie attraverso la potenza visiva del graphic journalism. Tra i suoi successi più rilevanti, ricordiamo le graphic novel su Peppino Impastato, Che Guevara, Marco Pantani, Jan Karski, Mauro Rostagno e Ilaria Alpi. I suoi lavori sono stati tradotti in dieci paesi e hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Micheluzzi al Napoli Comicon e il Boscarato al TCBF. L’incontro inizialmente previsto con l’autrice Giuseppina Torregrossa, programmato per il 15 febbraio, è stato annullato dall’autrice per le conseguenze di un incidente. L’evento sarà riprogrammato, e la nuova data sarà comunicata tempestivamente.

La Biblioteca Fardelliana si impegna a offrire un ambiente accogliente e stimolante per gli appassionati di cultura e letteratura. La rassegna TrapanIncontra è organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana e la sua deputazione, con la direzione editoriale a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a seguire i profili social ufficiali e il sito web della Biblioteca Fardelliana.