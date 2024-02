Il Marsala Calcio cala il poker in casa contro Casteltermini

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per gli azzurri di Mister Totò Brucculeri che battono in casa 4-0 il Casteltermini. Dopo la sconfitta nella trasferta di San Giovanni Gemini il Marsala era chiamato alla conquista dell’intera posta in palio contro un avversario ostico che sarebbe venuto a Capo Boeo con la voglia di conquistare almeno un punto. Ed invece, i circa 500 spettatori del Municipale Nino Lombardo Angotta, hanno dovuto attendere soltanto un paio di minuti dal fischio d’inizio della Sig.ra Scalzo di Enna, che Iannotti, raccogliendo una corta respinta difensiva su di un calcio di punizione di Bono dalla destra, batte imparabilmente l’estremo portiere avversario portando in vantaggio gli azzurri. Il match si pone così su un piano favorevole per il Marsala che però, per evitare un ritorno degli avversari, continua a pressare per cercare il raddoppio. Non si dovrà attendere molto che al 10’ sarà Nocito, con un bel colpo di testa a portare il vantaggio sul 2-0.

Il Marsala gioca sul velluto, si fa per dire: il terreno di gioco del Municipale è davvero disastroso e dopo diverse scivolate ne fanno le spese Todaro per il Casteltermini ed Oscar per il Marsala. Due infortuni che obbligano i due tecnici a cambiare le carte in tavola, ma a beneficiarne saranno sempre gli azzurri perché al 31’ sarà Marchese, ben inseritosi all’interno dell’area ospite che, su di un calcio d’angolo dalla sinistra, tirerà un fendente preciso che porterà il risultato del primo tempo sul 3-0. La seconda frazione di gioco vedrà gli ospiti alla ricerca di una rete che possa ridare speranze, Issah e Gantchou proveranno con veloci azioni ad impensierire la difesa azzurra, ma capitan Genesio e compagni hanno letto bene la gara e respingeranno sempre le iniziative ospiti. Al 52’ sarà Carlo Rallo, invece, ben servito in area, a battere il portiere ospite, fissando il risultato sul 4-0 e consegnando l’intera posta in palio ai lilibetani che continuano ad inseguire in classifica, ma con la convinzione di poter raggiungere obiettivi importanti in questa stagione.

Tabellino: Marsala-Casteltermini 4-0



Marsala: Barbera, Genesio (27’st Vetrano), Marchese, Damonte (15’st Marino), Rallo F., Bono, Nocito (34’st Veltri), Mamone, Carovana, Iannotti (34’st Bonfratello), Oscar (26’pt Rallo C.). Allenatore: Totò Brucculeri.

Casteltermini: Fernandez (1’st Licata), Sclafani, Todaro (30’pt Ortolano), Owusu, Di Domenico, Korankye, Cejas, La Rocca, Salas (10’pt Mingoia), Issah, Gantchou (42’st Bamba). Allenatore: Giovanni Falsone.



Reti: 2’ pt Iannotti, 10’ pt Nocito, 31’ pt Marchese, 52’ st Rallo C. (M)

Ammoniti: Todaro, Gantchou (C).



Arbitro: Sig.ra Valentina Scalzo di Enna.

Assistenti: Sig. Lorenzo Poma di Trapani, Sig. Vincenzo Settipani di Trapani.

Note: Ingresso libero, 500 spettatori circa.