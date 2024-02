Marinella di Selinunte, iniziano i lavori per il dragaggio del porto

«Lunedì 11 febbraio al porto di Marinella di Selinunte una ditta incaricata dalla Regione effettuerà la caratterizzazione della posidonia come atto propedeutico all’avvio dei lavori di dragaggio».

Lo assicura l’onorevole Nicolò Catania (FdI) che ieri ha sentito telefonicamente il dirigente dell’Assessorato regionale alle infrastrutture che sta seguendo la pratica in merito al nuovo dragaggio del porto. Da mesi la posidonia si è accumulata all’interno del bacino e crea non pochi problemi ai pescatori della borgata. «Ho avuto rassicurazioni dagli uffici che i lavori partiranno a breve – spiega l’onorevole Catania – con la copertura finanziaria prevista con delibera della Giunta regionale poco meno di un anno addietro. Seppur il cantiere doveva avviarsi prima dell’estate, ricordo che, d’accordo con la marineria, si è deciso di farlo iniziare dopo la stagione estiva. I tempi si sono allungati per l’iter burocratico ma ora siamo in dirittura d’arrivo». Catania aggiunge: «Lo sappiamo tutti che Marinella di Selinunte ha l’esigenza di avere un vero porto realizzato con servizi e costruito tenendo conto delle correnti marine che evitino l’accumulo della posidonia. A tal proposito già con l’Assessore regionale Alessandro Aricò abbiamo avviato una discussione su un nuovo progetto e la relativa copertura finanziaria»