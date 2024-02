Sanremo, ascolti record per la serata finale con 14 mln e 74.1% share

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – La serata finale del Festival di Sanremo 2024, in onda dalle 21.27 alle 25.59 su Rai 1, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango, ha registrato il 74.1 di share con 14 milioni 301 mila spettatori. La prima parte – dalle 21.27 alle 23.31 – ha ottenuto il 70.8% di share con 17 milioni 281 mila spettatori; la seconda dalle 23.34 alle 25.59 il 78.8% con 11 milioni 724 mila spettatori.

L’anno scorso l’ultima serata del Festival raccolse una media di 12 milioni 256 mila telespettatori, pari al 66%. Il risultato di ieri è il miglior risultato dell’era Amadeus. Si confermano gli ascolti record. La media del 74,1% rappresenta il miglior risultato in termini di share dal 1995 con il Festival condotto da Pippo Baudo con on Anna Falchi e Claudia Koll.

