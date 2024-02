Turista violentata a Trapani, inizia il processo a carico di 4 giovani

Nell’estate del 2022, una turista finlandese venne violentata da un gruppo di giovani di Ribera consumatosi in un residence dove alloggiava uno dei giovani. La turista e i 4 si erano conosciuti in un lido trapanese. La donna li ha poi denunciati ed ora davanti al Tribunale di Trapani è iniziato il processo per violenza sessuale. Nella prima udienza sono stati ascoltati i carabinieri di Trapani che condussero le indagini.

La vittima, secondo la ricostruzione, chiamò i militari e si è recata al Pronto Soccorso locale. Dopo essere stati individuati, i quattro furono stati iscritti nel registro degli indagati. Nei loro confronti, tutti incensurati e senza precedenti, è scattata una denuncia dei Carabinieri della Compagnia di Trapani che si occuparono del caso, coordinati dal sostituto procuratore Antonio D’Antona.