Ritornano su Raiuno le indagini di Saverio Lamanna, il giornalista protagonista di “Makari”, la serie tv tratta dai libri di Gaetano Savatteri editi da Sellerio. Le riprese iniziate l’11 di aprile 2023 e terminate il 1° agosto dello stesso anno, per un totale di 93 giorni, hanno interessato prevalentemente Trapani, San Vito Lo Capo, ma anche Favignana (il terzo episodio), Gibellina (il secondo), Scopello, Castellammare, Cornino, Custonaci, Mazara, Marsala e Petrosino (il quarto episodio).

Le nuove puntate della serie numero 3 andranno in onda da domenica 18 febbraio a domenica 10 marzo, per un totale di 4 episodi che riconfermano Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, Domenico Centamore con l’attesissimo Piccionello, Ester Pantano in quello di Suleima. Riconfermati anche Filippo Luna nelle vesti del vicequestore Randone, Antonella Attili in quelli di Marilù, ma anche due new entry quali Serena Iansiti nel ruolo di Michela e Eugenio Franceschini in quelli di Giulio. I primi tre episodi sono “Il fatto viene dopo”, “La città perfetta” (storia radicata nella tragedia di Gibellina), “Tutti i libri del mondo” (girato prevalentemente a Favignana tra le tonnare) e “La segreta alchimia”, un inspiegabile incidente in un lussuoso centro termale durante le vacanze dei protagonisti grazie a un fortunoso premio.

Quest’ultimo andrà in onda il 10 marzo ed è stato girato vicino la SS 115 ed è stato girato nel maggio scorso per un totale di 16 giorni nella struttura di Baglio Basile. Anche il Biscione all’altezza di Cala Scirocco era stata individuata dai registi per alcune scene ma, pare per un problema o reticenza dell’Amministrazione comunale, non si sono più svolte. Anche Marsala è stata scelta dai location manager – tra cui il marsalese Antonino Marchese – e dai registi Monica Vullo e Riccardo Mosca per alcune scene che si vedranno nel corso delle 4 serate. Alcune scene sono state girate in via Dante Alighieri nella palestra della Marsala Boxe.