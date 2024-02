Ispezioni notturne in galleria, l’Anas interviene sulla Alcamo-Trapani

Sono state eseguite di notte e continuano, le periodiche ispezioni in alcune delle gallerie della rete autostradale Anas in Sicilia. Non solo in tratti come l’A19 Palermo-Catania, ma anche, ad esempio, sulla A29 direzione Alcamo-Trapani tra Dattilo e Fulgatore in cui è stata sottoposta a ispezione la galleria “Fumosa”. Le ispezioni prevedono rilievi mediante laser scanner da eseguire in assenza di traffico e, pertanto, è prevista la totale chiusura alla circolazione dei tratti interessati.

Durante la sola notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, è stata chiusa la carreggiata in direzione Trapani dell’A29dir tra lo svincolo di Fulgatore e lo svincolo di Dattilo e tra il 4 e il 5 febbraio, è stata chiusa la carreggiata in direzione Alcamo tra lo svincolo di Dattilo e lo svincolo di Fulgatore.