La Prefetta di Trapani a bordo della nave della Capitaneria di Porto per conoscere la costa

Questa mattina il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto, dove è stata accolta dal Comandante, Capitano di Vascello Guglielmo Cassone.

Nel corso dell’incontro nella sede del Comando, dopo la firma del “Libro d’Onore” e la consegna del Crest della Capitaneria, sono state descritte e presentate alla Prefetta tutte le varie attività amministrative ed operative svolte dalla Guardia Costiera ed è stata effettuata una visita presso la Sala operativa, centro di gestione e coordinamento di tutte le attività di soccorso della vita umana in mare e delle ulteriori diversificate emergenze marittime che interessano l’intero Compartimento di Trapani, che si estende dal Comune di Marsala a quello di Alcamo incluso.

Successivamente, la Prefetto ed il Comandante Cassone sono imbarcati sulla NAVE “NATALE DE GRAZIA” CP 420, per effettuare una navigazione lungo le coste dell’arcipelago delle Egadi ed hanno fatto scalo nel porto di Marettimo, per visitare il punto di accoglienza per migranti allestito e garantito sull’isola dalla Prefettura.

Nel corso della navigazione la Prefetta ha avuto modo di conoscere più da vicino la morfologia delle coste e la natura dei fondali dell’Area marina protetta delle isole Egadi, patrimonio naturalistico ed ambientale di spicco sia della Provincia che dell’intera Nazione.

Durante l’incontro con i Capi Servizio della Capitaneria ed con gli operatori turnisti della Sala operativa, la Prefetta ha voluto sottolineare l’importante impegno quotidianamente profuso dai militari della Guardia Costiera al servizio dell’utenza e della cittadinanza tutta, quale elemento fondamentale di collaborazione e coesione con le altre Amministrazioni della Provincia e quale imprescindibile ausilio per la diuturna attività di controllo del territorio, in stretta coesione e sinergia con le altre Forze di Polizia e Forze Armate.