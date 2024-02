Centrosinistra unito per il Teatro Sollima di Marsala: “Vigileremo per ripristinare lo stato dei luoghi”

Il Comune di Marsala nei mesi scorsi aveva effettuato dei lavori presso il Teatro “Eliodoro Sollima” – per adeguare il Comunale alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche – ma ha anche riverniciato gli interni senza le necessarie autorizzazioni, secondo quanto si evince dai sopralluoghi effettuati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani e secondo quanto affermato dall’assessore regionale Francesco Scarpinato che giorni fa aveva affermato che il Comune guidato da Massimo Grillo è stato diffidato al ripristino dello stato dei luoghi.

Ieri mattina i partiti e i movimenti di centrosinistra hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti al Teatro “Sollima”. Presenti Europa Verde, Movimento 5 stelle, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Democratico e Partito Socialista Italiano con i Giovani Democratici, assieme a diversi operatori culturali, per chiedere fermamente il ripristino dei luoghi e che vicende simili, volte a sfregiare luoghi storico-artistici, non si verifichino più.

“Il negligente intervento dell’Amministrazione Grillo ha rovinato il Teatro Comunale, straordinario esempio di architettura di inizio Ottocento. Su quanto accaduto si è occupata anche la Soprintendenza ai Beni Culturali, che ha fatto un sopralluogo, dicendo che tutti gli interventi sono stati fatti senza autorizzazione. II 4 dicembre la Soprintendenza ha inviato una nota al sindaco di Marsala e al Rup dei lavori e disposto che il Comune ripristinasse le condizioni estetiche precedenti all’intervento di manutenzione, ma il sindaco in conferenza stampa il 5 gennaio ha detto di non avere avuto comunicazione da parte della Soprintendenza, cosa che non era vera. Dopo mesi, il Teatro rimane ancora sfregiato, nonostante il Comune abbia ricevuto comunicazione di effettuare l’intervento per porre rimedio a quanto fatto nel corso dei lavori“, affermano i Giovani Democratici di Marsala.

“Non riesco a concepire come si posa rovinare un’opera d’arte e non andare davanti ai media per scusarsi con la Città – dice il segretario del Partito Socialista locale, Antonio Consentino riferendosi all’attuale Amministrazione comunale -. Non si può continuare a dire menzogne. Noi siamo qui perchè con tutti i partiti di centrosinistra ci stiamo attrezzando per vigilare sull’operato dell’Amministrazione sia per quanto riguarda il ripristino dei luoghi del Teatro, sia per altre vicende. C’è sicuramente qui un danno erariale“.