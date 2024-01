Tutelare il Teatro Comunale di Marsala, sit-in del centrosinistra

Domenica 4 febbraio, alle ore 10.30 in via Teatro, dinnanzi al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, i dirigenti del centrosinistra della città di Marsala – Europa Verde, Movimento 5 stelle, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Democratico e Partito Socialista Italiano – daranno luogo ad una manifestazione di protesta per gli “… incresciosi fatti che hanno interessato il negligente intervento dell’Amministrazione Grillo che ha rovinato gli interni del Teatro Comunale, straordinario esempio di architettura di inizio ottocento. Alla manifestazione potranno partecipare anche tutte le associazioni culturali e teatrali della città e i liberi cittadini”, fanno sapere Davide Pastore per Rifondazione Comunista, Franco Rapisarda per il Movimento 5 Stelle, Paolo Pace per il Partito Democratico, Antonio Consentino per il Partito Socialista e Nicola Mulè di Europa Verde.