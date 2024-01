C’è in Città: uno spazio per andare oltre i campanili

“Oggi bisogna fare rete”. Un principio che in questi anni è stato ripetuto a più riprese come una sorta di mantra, ma che non sempre è stato realizzato. Di fatto, siamo entrati in Europa senza rinunciare ai campanilismi, col timore di uscire dalla nostra comfort zone o di perdere i nostri tratti identitari. Ma nell’informazione, come in politica, oggi più che mai è arrivato il tempo di guardare alla provincia senza essere provinciali.

Con il primo numero di C’è in Città intendiamo rivendicare l’importanza di questa mission, costruendo – ogni sabato – una narrazione corale, capace di rivolgersi con autorevolezza alle comunità di Marsala, Petrosino, Mazara, Campobello e Castelvetrano. Un’area geografica, di fatto il versante sud della provincia di Trapani, che si misura quotidianamente con tante criticità e questioni irrisolte, ma anche con un grande desiderio di riscatto e cambiamento.

Le città che vogliamo raccontare in queste pagine sono comunità consapevoli dei loro problemi, ma anche convintamente impegnate a trovare soluzioni per superarle. Compito dell’informazione è accendere i riflettori su questi aspetti, secondo una logica pluralista e democratica, aperta alla comunità di lettori a cui intendiamo rivolgerci con l’ambizione di interpretare con autenticità lo spirito del nostro tempo e di immaginarne il futuro.

Lo faremo con responsabilità, esercitando il nostro diritto di cronaca (e di critica), senza mai perdere di vista l’amore per la verità e quel rispetto per il lettore che dovrebbe essere alla base di ogni organo di informazione.