Lavori alle fognature marsalesi, nuovo senso unico in via Sirtori

Al fine di effettuare interventi necessari alla realizzazione delle rete fognaria a Marsala, l’Impresa esecutrice dei lavori ha richiesto modifiche alla viabilità veicolare in via Sirtori. In particolare, il Comando della Polizia Municipale, a decorrere già da ora e fino a giovedì 18 gennaio – dalle ore 8.30 alle ore 17.30 – ha disposto l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Sirtori compreso tra le vie Dante Alighieri ed Ernesto Del Giudice, con direzione verso quest’ultima. Già il tratto di strada per tutte le festività è stato interessato dal senso unico di marcia.

Adesso si continua sempre nella stessa zona. I veicoli provenienti da Corso Calatafimi e che si immettono sulla via Sirtori, pertanto, saranno obbligati a svoltare sulla via Ernesto Del Giudice. L’impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di collocare l’apposita segnaletica, nonché di consentire l’accesso ai titolari di passi carrai. Banale dire che già ieri, ai primi divieti, si è creato nuovamente un caos nel traffico.