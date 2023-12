Lavori alle fognature, chiude parte di via Alighieri a Marsala: si attende il caos viabilità

Per completare i lavori di posa delle rete fognante da oggi, 5 dicembre, e fino al prossimo 8 gennaio 2024 gli agenti della Polizia Municipale di Marsala hanno disposto, su richiesta che effettua i lavori, la chiusura al traffico parziale e temporanea di alcune aree di circolazione della zona della Circonvallazione dove insistono degli alloggiamenti popolari.

L’ordinanza prevede nello specifico che nel periodo sopra indicato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 vigeranno i divieti di circolazione e sosta con rimozione forzata in via Ernesto del Giudice fino all’intersezione con la via Sirtori nonché nella strada di collegamento fra la stessa via Del Giudice e la via Dante Alighieri (quella della ditta Cordio).

Ancora, dal 5 al 7 dicembre dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 sarà operativo il senso unico alternato nel tratto della via Sirtori fino all’intersezione con la via Del Giudice che dovrà essere disciplinato con l’ausilio di movieri o impianto semaforico. Nella stessa zona vigerà inoltre il divieto di sosta. Sarà l’impresa incaricata dei lavori a regolamentare la circolazione veicolare nelle suddette vie collocando la relativa segnaletica con preavviso di 48 ore. Non immaginiamo il caos in quello snodo cruciale per la viabilità del centro urbano marsalese e con la scuola Sirtori che insiste in zona.