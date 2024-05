Il docufilm “La morte negata” sui decessi da Covid al Rivoli di Mazara

“Ho mio padre in ospedale per Covid, ho capito cosa sta accadendo…Io ho perso mia mamma l’anno scorso, adesso capisco come sono andate davvero le cose…” Il docufilm ‘La morte negata’, che riporta le testimonianze dei parenti delle vittime dello stato di emergenza durate la ‘pandemia’, sta facendo il giro delle sale di tutta Italia dando risposte, seppur drammatiche, a tante, troppe domande. Ed ora arriva a Mazara, sabato 4 maggio, ore 18, al Cine Teatro Rivoli, in via Nicolò Tortorici, 6. Ingresso libero con donazione minima consigliata di 10 euro.

Da una parte la sofferenza e lo sconcerto di chi non ha potuto assistere i propri cari in ospedale, di non aver potuto sapere la verità su morti ‘strane’, di persone ricoverate per l’infezione virale o anche per cause più banali, e letteralmente ingoiate dall’istituzione per essere restituite nei casi più fortunati come cadaveri e in tanti altri come cenere.

Chi ha realizzato ‘La morte negata’, il produttore Alessandro Amori, con la sua Playmastermovie, rende disponibile il film gratuitamente, e chi organizza le proiezioni opera per iniziativa volontaria. Da ottobre ad oggi ‘La morte negata’ è stato visto da oltre 8000 persone. Organizza l’Associazione Passaparola. Info e prenotazioni: WhatsApp 3385683381

Dopo la proiezione il pubblico potrà confrontarsi con diversi esperti che animeranno il dibattito: